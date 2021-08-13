النايض : اطلعت الروس على التحديات التي تواجه إجراء الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، رئيس تكتل “إحياء ليبيا” عارف النايض في مقرّ وزارة الخارجية بمُوسكو، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن بوغدانوف، الذي يشغل منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تبادل مع النايض، بشكل مفصل الآراء ووجهات النظر حول الوضع المترتب في ليبيا، وحولها مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة.

وجدد الجانب الروسي التأكيد على موقفه المبدئي المتمثل بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، على أساس قراري مجلس الأمن الدول رقم 2510، و2570.

ومن جهته، قال تكتل إحياء ليبيا في بيانه، إن اللقاء تركز على المستجدّات في الساحة اللّيبيّة، والأزمات الصحية “لا سيما أزمة جائحة كورونا”، والأزمات الخدمية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن الليبي.

وشدد اللقاء على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية المتزامنة في موعدها المحدد احتراما لإرادة الشعب الليبي، وخارطة الطريق، ومقررات (برلين 2)، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، ومقررات (5+5)، وأهمية التزام الجميع بالتزاماتهم وتعهداتهم بالخصوص.

وشددت روسيا والولايات المتحدة على التزامهما ودعمهما لإجراء الانتخابات الوطنية الليبية في موعدها المحدد ديسمبر المقبل.

وزار المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أنقرة في الثاني عشر والثالث عشر من أغسطس لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الأتراك .

وقالت السفارة الأمريكية، إن المشاورات تأتي تعزيزا للجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية.

وركزت رحلة المبعوث الأمريكي على الضرورة الملحة لوضع الأساس الدستوري والإطار القانوني اللازمين للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر .

وشددت الولايات المتحدة على دعم حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية وخالية من الضغوط الخارجية، ودعت الشخصيات الرئيسية لاستخدام تأثيرها في هذه المرحلة الحرجة لفعل ما هو أفضل لجميع الليبيين.