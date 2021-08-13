أبرزها أعطال الكوابل.. العامة للكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار في طبرق وضواحيها

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أسباب انقطاع التيار الكهربائي في مدينة طبرق وضواحيها اليوم.

وقالت الشركة في إيجاز صحفي لها:” المواطنين الكرام بمدينة طبرق نلفت انتباهكم، بأن سبب الإطفاءات بمدينة طبرق وضواحيها ناتج عن اعطال في الكوابل الرئيسية، كابل التغذية لمحطات 30 كيلو فولت وسط المدينة ،كابل التغذية لمحطات 30 كيلو فولت غرب المدينة، الخط الهوائي 66 كيلو فولت المغذي لمنطقة كروم الخيل القرضبة ، وجاري تحديد الأعطال باستخدام سيارة كشف الأعطال من قبل دائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط”.

وكانت شركة للكهرباء، قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، في نبأ عاجل ، انهيار شبه تام بالجناح الشرقي للشبكة الكهربائية بسبب عجز كبير في الانتاج بقدرة (750 ميجاوات) مما تسبب في شبه إظلام تام علي الجناح الشرقي ونصف مدينة بنغازي.

وأكدت اللجنة الإعلامية بالشركة، في بيان، حدوث إطفاءات كبيرة بالجناح الغربي للشبكة الكهربائية بسبب عجز كبير في الانتاج بقدرة تصل إلى (2500 ميجاوات) مما تسبب في اظلام علي الجناح الغربي وإطفاء علي عدة مناطق بمدينة طرابلس منها (تاجوراء – عين زارة -البيفي – -السريع -السراج -طريق المطار- السواني).