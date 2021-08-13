المرصد السوري: الفصائل الموالية لتركيا تُهرب مقاتلين أوروبيين من أصول مغاربية من سوريا إلى ليبيا

ليبيا – أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل الموالية لتركيا تُهرب مقاتلين أوروبيين من أصول مغاربية عن طريق ترحيلهم مع المرتزقة السوريين قبل الوصول إلى بلادهم.

ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، فإن أبو عمشة قائد فرقة السلطان سليمان شاه الموالية ولاءً مطلقًا للمخابرات التركية، نقل 5 أشخاص جهاديين من أصول مغاربية مستغلًا عمليات نقل وتبديل دفعات المرتزقة السوريين في ليبيا، فيما لم يزل هناك 9 جهاديين آخرين يحضر لنقلهم في الدفعات القادمة، على اعتبار أنهم من المرتزقة السوريين.

وأشار المرصد السوري في وقت سابق إلى أن نحو 10 آلاف جهادي غالبيتهم من جنسية تونسية خرجوا العام الماضي من الأراضي السورية إلى ليبيا.

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