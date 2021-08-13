رئيس الحكومة يصدر تعليماته برفع الحظر الجزئي للتجول

طرابلس 13 أغسطس 2021 (وال) _ أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبية، اليوم الجمعة، تعليماته لوزيري الداخلية والحكم المحلي، بالعمل على رفع الحظر الجزئي للتجول المفروض في البلاد، إبتداءً من يوم غدا السبت 14/08/2021.

وطالب رئيس الحكومة الوزيرين، ضرورة إتخاد الإجراءات اللازمة لتنفيذ ضوابط الإجراءات الإحترازية، المتمثلة في إرتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي.

وأشار إلى أن هذه التعليمات، بناءً على توصيات وزير الصحة بشأن رفع الحظر نظرًا لمؤشرات استقرار الوضع الوبائي. (وال _ طرابلس) ه ع

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