رفقة الكبير.. الدبيبة يتفقد مواقع تدريب إدارة العمليات الأمنية بمنطقة النقازة

ليبيا – أجرى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أمس الخميس جولة تفقدية لمواقع تدريب إدارة العمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة النقازة، رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، وللاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ومدير إدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية.

الدبيبة تفقد الموقع التدريبي والمواقع الخدمية للمتدربين من إقامة وقاعات تدريبية، واستمع خلال الجولة من الوكيل ومدير الإدارة إلى البرامج التدريبية المنفذة من قبلهم وطبيعة المستهدفين بالتدريب والصعوبات التي تواجههم، وكذلك التعاون التدريبي مع دولتي بريطانيا وتركيا.

ووجه رئيس الحكومة تعليماته باستكمال بعض المرافق وإنشاء صالة رياضية متكاملة بالموقع، مثمنًا الجهود التي يبذلها العاملون بهذه المراكز.

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