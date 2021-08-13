بالصور | وزير النفط يطلع على سير العمليات النفطية بمجمع الزاوية النفطي

ليبيا – قام وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون بزيارة لمجمع الزاوية النفطي رفقة مجموعة من مستشاري الوزارة، وبصحبة عضوي مجلس النواب عن مدينة الزاوية، وعميد بلدية الزاوية، ورئيس النقابة العامة للنفط، ورئيس حرس المنشآت النفطية، ورئيس وأعضاء لجنة شركة الزاوية للتكرير النفط .

الزيارة شملت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط مصفاة الزاوية لتكرير النفط وكافة محطات الشركات الموجودة في المجمع (شركة البريقة لتسويق النفط، شركة الخليج العربي للنفط، شركة أكاكوس للعمليات النفطية).

واطلع الوزير على سير عمل العمليات النفطية في المجمع، واستمع إلى المستخدمين به، الذين أكدوا له أنهم أنجزوا وما زالوا ينجزون كافة الأعمال بكوادر ليبية خالصة مع وجود صعوبات وتحديات كبيرة.

وفي المقابل أثنى الوزير عون على كل الجهود المبذولة من قبلهم لضمان استمرار الإنتاج في أعلى مستوياته، منوهًا إلى أنه يسعى بكل قوة لتحقيق كافة مطالبهم.

وأكد عون على أن الوزارة ستشرف على توفير بيئة عمل ملائمة للمستخدمين طيلة فترة وجودهم داخل المواقع النفطية، إضافة إلى تشديده على فاعلية وجدية برامج الأمن والسلامة، ومن جانب آخر تقديم الدعم اللازم لحرس المنشأت النفطية.

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