بالصور | الرقابة على الأغذية والأدوية تشرف على عملية وصول 110 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

ليبيا – أشرفت اللجنة العليا لمتابعة الحملة التطعيمية للقاح كورونا على وصول الشحنات الخاصة باللقاح أسترازينيكا أمس الخميس الواردة عبر مطار معيتيقة الدولي، والذي منها رافق مفتشو الرقابة الشحنة لحين وصولها لمخازن الحلقة الباردة الخاصة بجهاز الإمداد الطبي الكائن بمنطقة الفرناج طرابلس.

مركز الرقابة أشار عبر مكتبه الإعلامي إلى أنه تم معايرة درجات التبريد أثناء الفتح على اللقاح والتي تبين أنها مطابقة لدرجات التبريد المطلوبة.

يشار إلى انه عقب مرافقة الشحنة تم سحب عينات منها لإخضاعها للتحاليل المختبرية اللازمة للإفراج عنها من عدمه حتى يتسنى للجهات ذات العلاقة الشروع باستهلاكها.

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