الجزائر ومالي تستعجلان وضع حد لتدفق الأسلحة إلى ليبيا

دعت الجزائر ومالي إلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة في ليبيا، ووضع حد للتدخلات الخارجية، وتدفق الأسلحة والتوصل إلى انسحاب المقاتلين الأجانب و المرتزقة.

وجاء ذلك في ختام أشغال الدورة السابعة عشر للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية المنعقدة أمس الخميس بحضور وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره المالي، عبدواللاي ديوب.

ووفق بيان مشترك أعرب البلدان عن دعمهما للجهود الأممية والأطراف الليبية الرامية إلى توفير الظروف القانونية والأمنية والمادية لتنظيم الانتخابات العامة يوم الـ 24 ديسمبر المقبل.

وكانت فرنسا أعلنت انتهاء عملية «برخان» في الساحل الإفريقي، وبدأت سحب قواتها من شمال مالي تدريجيا في ظل تدهور العلاقات بين باريس وباماكو على خلفية الانقلاب العسكري الأخير الذي قاده العقيد عاصمي غويتا، فيما تأتي زيارة الوفود المالية والأممية إلى الجزائر بعد الزيارة الأخيرة لرئيس النيجر الجديد وحصوله على دعم جزائري في المجال الأمني والتجاري.

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