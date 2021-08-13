البيوضي: التخبط في القرارات والعشوائية أسقط حكومة الدبيبة شعبيًا

انتقد الناشط السياسي من مصراتة، قرارات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وآخرها قرار رفع حظر التجول رغم ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

وتساءل البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هل سيرفع الحجر عن الطلبة ليعودوا لمقاعد الدراسة (الموقوفة حتى 19 أغسطس)، وما نتائج تحقيقات لاعبو الكرة المصغرة؟، وهل تم تمديد المهلة لوئام أم أن المليار تبخرت وكفى، وأشياء أخرى.

وأضاف البيوضي:” عندما قررت الحكومة أن تسقط شعبيًا (فعلت ذلك بنجاح) فالتخبط في القرارات والعشوائية شيء منها يستمر ولا يتوقف.

وتابع:” أنقذونا ولنذهب لصناديق الانتخاباتات ونتحمل مسؤولية اختياراتنا، بدل سياسة الصفقات والأمر الواقع”.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، قرارين موجهين إلى وزارة الحكم المحلي ووزارة الداخلية لرفع الحظر الجزئي اعتبارًا من الغد في جميع المدن الليبية.

وبحسب قرار الدبيبة، فإن أصدر تعليماته لوزيري الداخلية والحكم المحلي، بالعمل على رفع الحظر الجزئي للتجول، إبتداءً من اليوم السبت 14/08/2021، بناءً على توصيات وزير الصحة بشأن رفع الحظر نظرًا لمؤشرات استقرار الوضع الوبائي.

وأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 2360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 1063 حالة شفاء، و34 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، في بيان اليوم الجمعة، أنه تسلم 9830 عينة للكشف عن فيروس “كورونا” حيث تبين سلبية 7470 عينة، وإيجابية 2360 عينة بنسبة 24% من إجمالي العينات المفحوصة.