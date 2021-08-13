اختتام طاولة مستديرة حول الاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية

اختتمت الطاولة المستديرة افتراضيا الأولى حول الاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة والتي تنظمها منظمة IMPACTالسويسرية برعاية مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية. وافتتح الجلسة التي تقام لأول مرة في ليبيا وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالحكومة سلامة الغويل وترأست الجلسة هدى المقيرحي وأدار الجلسة أنور يوسف. وتحدث خلال الجلسة رئيس لجنة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط الطاهر بالحسن ونائب مديرإدارة منظمة IMPACT علي العبار وأمين عام اتحاد بلديات التراث العالمي الليبية الهادي امبارك المائل ورئيس المستشارين بمكتب وزير الدولة لشؤون الاقتصاد علي الصلح ومدير حاضنة تقنية المعلومات والاتصالات رمضان المرهاق ومن جامعة برنيتشي للعمارة والفنون أحمد الرضا والفنان التشكيلي والمستشار بهيئة السينما والمسرح والفنون جمال دعوب.

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