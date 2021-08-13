إنقاذ 113 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

أعلن جهاز حرس السواحلوأمن_الموانئ إنقاذ 113 مهاجرا غير شرعي من عدة جنسيات إفريقية في عمليتين منفصلتين.

وقال الجهاز، تمكن زورقين الدورية التابعين لحرس السواحل الليبية ، من إنقاذ 113مهاجر من عدة جنسيات أفريقية في عمليتين منفصلتين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين .

وتابع الجهاز، وفور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورقين ( أوباري ورأس جدير) بعد تجهيزهما بالإمكانيات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال ٕ حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا” إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ووسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم .