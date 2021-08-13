إنقاذ 113 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

أعلن جهاز حرس السواحلوأمن_الموانئ إنقاذ 113 مهاجرا غير شرعي من عدة جنسيات إفريقية في عمليتين منفصلتين.
وقال الجهاز، تمكن زورقين الدورية التابعين لحرس السواحل الليبية ، من إنقاذ 113مهاجر من عدة جنسيات أفريقية في عمليتين منفصلتين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين .
وتابع الجهاز، وفور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورقين ( أوباري ورأس جدير) بعد تجهيزهما بالإمكانيات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال ٕ حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.
وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا” إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ووسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم .
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