مالطا تزود ليبيا بـ 40 ألف لقاح مضاد لـ«كورونا»

ذكرت جريدة «تايمز أوف مالطا» أن الحكومة المالطية ستزود ليبيا بـ 40 ألف لقاح مضاد لفيروس «كورونا» المستجد، وعدد غير محدد من اختبارات الكشف عن الوباء لمساعدة السلطات على محاربة الفيروس.

وسترسل الشحنة إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة من قبل الحكومة، حسب ما نقلته الجريدة عن مصادر قريبة من وزارة الصحة أمس الجمعة.

وسجلت ليبيا 279 ألفا و99 إصابة بينها 204 آلاف و108 شفاء، 71 ألفا و122 نشطة، و3869 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمطعمين ضد الوباء 811 ألفا 141 شخصا.

وحثت منظمة الصحة العالمية الحكومات الأسبوع الماضي على عدم إعطاء جرعات معززة حتى تقوم المزيد من البلدان، وخاصة الفقيرة منها ، بتلقيح المزيد من مواطنيها.

وأشارت إلى أن أكثر من 80% من جرعات التطعيم ذهبت إلى البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط، رغم أنها تمثل أقل من نصف سكان العالم.

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وخلال زيارة لليبيا في أبريل، تعهد رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا بمساعدة البلاد على العودة إلى الحياة الطبيعية، وجاءت الوعود في سياق التخطيط لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وإعادة فتح سفارة مالطا في طرابلس ، وإنشاء قنصلية في بنغازي.

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