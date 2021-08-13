وزارة العدل تعلن ترحيل 84 سجينًا من العاصمة طرابلس إلى نيجيريا

أفادت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، بأنه تم ترحيل 84 نزيلا ونزيلة بصحبة أطفالهن من المحكومين المفرج عنهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل بعين زارة الرئيسي والنساء المحلي بالعاصمة طرابلس، عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن عملية الترحيل تمت تحت إشراف ومتابعة من وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية “حليمة إبراهيم عبد الرحمن”، مؤكدة أن المرحلين يحملون الجنسية النيجيرية.

ولفت البيان، إلى أن عملية الترحيل تمت من قبل الفريق المكلف بمتابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام إجراءات الإبعاد لمن تقرر الإفراج عنه بحكم قضائي سواء من المهاجرين غير الشرعيين أو المحكومين في قضايا جنائية.

وحضر مراسم الترحيل السفير النيجيري المعتمد لدى ليبيا وعدد من أعضاء السفارة، وفريق عمل إجراءات الإبعاد رفقة عناصر الحراسة الأمنية التابعين لإدارة العمليات والأمن القضائي، وفقا للبيان.

وأشاد السفير النيجيري، في تصريح له، بالدعم اللامحدود للوصول لهذا اليوم الذي تم فيه تسليم رعايهم المحكومين وهم بكامل صحتهم مع أطفالهم، مثمنا الجهود والتسهيلات التي قامت بها وزارة العدل بتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية طيلة وجودهم بمقر المؤسسات الإصلاحية الليبية.