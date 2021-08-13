دومة: القانون يضمن لعبد الله السنوسي حق الإفراج الصحي

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم: “عبدالله السنوسي مواطن ليبي يستحق المعاملة الحسنة والقانون الليبي يضمن له العلاج وحتى الإفراج الصحي بعرضه علي اللجنة الطبية بوزارة العدل وعليه نحمل المسئولية الاخلاقية والقانونية للنائب العام ووزارة العدل في حال تردي حالته لا سمح الله، نسأل الله له الشفاء العاجل”.

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، “إنها تتابع بقلق بالغ المعلومات الأولية المتداولة عبر وسائل الإعلام حول منع منح الدواء للسجين عبدالله محمد السنوسي ، والمحتجز بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل ، حيث تفيد التقارير والمعلومات الأولية ، بأن الحالة الصحية للسجين السنوسي تدهورت بشكل كبير جراء حرمانه من الحصول على علاجه ، وهو ما يتسبب في مزيد من التدهور لحالته الصحية الحرجة”.

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