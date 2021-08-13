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دغيم: الموقف الأمريكي واضح لا لبس فيه انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية بموعدها

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، إن الموقف الأمريكي واضح لا لبس فيه انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية بموعدها وفق ما يقرره الليبيون دون تدخل خارجي أو ضغوط محلية.

دغيم، وفي تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، أضاف: “بحسب دعوة وجهتها عبر صفحتي الرسمية منذ أيام  استجاب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إلى لقاء جمعنا بالعاصمة المصرية “القاهرة” يوم الأربعاء الماضي بعد انتهاء الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي”، و بعد أن أكد سعادة السفير على الموقف الأمريكي الثابت .

واستطرد، “قمت من  جانبي بتحديد الصعوبات التي نواجها بالخصوص والخطة البديلة في حالة تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى نهاية المرحلة التمهيدية والتي تنتهي أغسطس 2022م”.

وتابع: “تعتمد  الخطة في حالة عدم إجراء انتخابات رئاسية بتاريخ 24.12.2021 على تسوية جديدة حقيقية وخارطة طريق مكملة  وحكومة ائتلافية ضمن آجال المرحلة التمهيدية المحددة بخارطة الطريق نصا”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • إنتخابات سرقات عيد الفصح وعيد االقداس الي في اادول العربية ـ داعمي الارهاب والعنصرية والتطرف ـ هذه حقيقتهم ..لا مناص الا بالمؤتمرات الوطنية الليبية ـ إدارة مجتمع مدني تقرر ـ وإدارات تراقب وادارات تنفذ .أمرهم شورى بينهم والقرأن شريعة المجتمع غير ذذلك يعتبر ضلال ومهلكة وضياع مستقبل الاجيال وخيانة للوطن والله والرسول . اللهم إني بلغتكم فاشهد

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