دغيم: الموقف الأمريكي واضح لا لبس فيه انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية بموعدها

قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، إن الموقف الأمريكي واضح لا لبس فيه انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية بموعدها وفق ما يقرره الليبيون دون تدخل خارجي أو ضغوط محلية.

دغيم، وفي تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، أضاف: “بحسب دعوة وجهتها عبر صفحتي الرسمية منذ أيام استجاب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إلى لقاء جمعنا بالعاصمة المصرية “القاهرة” يوم الأربعاء الماضي بعد انتهاء الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي”، و بعد أن أكد سعادة السفير على الموقف الأمريكي الثابت .

واستطرد، “قمت من جانبي بتحديد الصعوبات التي نواجها بالخصوص والخطة البديلة في حالة تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى نهاية المرحلة التمهيدية والتي تنتهي أغسطس 2022م”.

وتابع: “تعتمد الخطة في حالة عدم إجراء انتخابات رئاسية بتاريخ 24.12.2021 على تسوية جديدة حقيقية وخارطة طريق مكملة وحكومة ائتلافية ضمن آجال المرحلة التمهيدية المحددة بخارطة الطريق نصا”.

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