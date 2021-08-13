آمر الكتيبة 173 مشاة: دعم القوات المسلحة مستمر من أجل حياة كريمة بأوباري

قال آمر الكتيبة 173 مشاة أغلس محمد أحمد، إن “وفد القيادة العامة يستجيب للاحتياجات الأمنية والعسكرية والمدنية بأوباري وأن زيارتهم تأتي ضمن جولة اللجنة بالمناطق الجنوبية للإشراف على تثبيت دعائم الأمن بالمنطقة ودعم السكان .

العقيد أغلس، وفي إيجاز صحفي نقلته صحيفة “الساعة 24″، أوضح أن هذه الزيارة مهمة جدا وتلقاها جميع سكان المنطقة بالترحاب الشديد مع ما لها من دلالات بالاهتمام بالجانب العسكري واحتياجات الكتائب وإصلاحها بما يدعم الاستقرار الأمني في المنطقة.

وأردف أن “زيارة وفد القيادة العامة ستنظر إلى العديد من الجوانب الأخرى إضافة إلى الجانبين العسكري والأمني وأن القيادة العامة لن تتخلى عن سكان المنطقة وستقوم بدعمهم بكافة احتياجاتهم المعيشية الأساسية”.

واختتم تصريحاته قائلا، إن “سكان منطقة أوباري ومحيطها ونيابة عنهم مجلـس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا يعربون عن عميق امتنانهم للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على دعمهما المستمر وتزويد المنطقة بالاحتياجات الأساسية لحياة كريمة”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

