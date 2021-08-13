«دعم الاستقرار»: نجري عمليات تتبع دقيقة للكشف عن مقر احتجاز «افريطيس»

أصدر جهاز دعم والاستقرار التي يرأسه عبد الغني الككلي الملقب بـ«غنيوة»، بيانًا وصفه بـ”الهام” بشأن اختطاف رضا فرج افريطيس مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية.
وقال الجهاز، في بيانه، اليوم السبت:” في الوقت الذي ندين فيه جهاز دعم الاستقرار عملية اختطاف رضا افريطيس مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية ، ندين أيضا أي عمليات اختطاف أو استدعاءات أخرى تتم خارج إطار القانون، على حد تعبيره.
وأكد جهاز دعم الاستقرار، أن كافة إداراته المختصة لا تزال تقوم بعمليات تتبع دقيقة لملاحقة المجرمين منذ الساعات الأولى لاستلام إدارة الجهاز بلاغاً عن المعني بالخصوص، ويتعهد الجهاز بملاحقة المسؤولين عن هذا الفعل الإجرامي وتقديمهم للعدالة فور القبض عليهم”، على حد قوله.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد كشف مطلع الشهر الجاري، تفاصيل اختفاء رئيس ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية “رضا افريطيس”، في طرابلس من قبل مجموعة مسلحة مجهولة.
وأكد المصدر، في تصريح صحفي، أن “افريطيس اختفى أثناء عودته من العمل برفقة زميله محمد المغربي وقبل وصولهما مكان إقامتهما في فندق المهاري”.
وأردف المصدر، أن ” افريطيس كان قد وصل إلى طرابلس قادما من بنغازي رفقة نائب رئيس الحكومة حسين القطراني وأقاموا بفندق المهاري”.
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