«دعم الاستقرار»: نجري عمليات تتبع دقيقة للكشف عن مقر احتجاز «افريطيس»

أصدر جهاز دعم والاستقرار التي يرأسه عبد الغني الككلي الملقب بـ«غنيوة»، بيانًا وصفه بـ”الهام” بشأن اختطاف رضا فرج افريطيس مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الجهاز، في بيانه، اليوم السبت:” في الوقت الذي ندين فيه جهاز دعم الاستقرار عملية اختطاف رضا افريطيس مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية ، ندين أيضا أي عمليات اختطاف أو استدعاءات أخرى تتم خارج إطار القانون، على حد تعبيره.

وأكد جهاز دعم الاستقرار، أن كافة إداراته المختصة لا تزال تقوم بعمليات تتبع دقيقة لملاحقة المجرمين منذ الساعات الأولى لاستلام إدارة الجهاز بلاغاً عن المعني بالخصوص، ويتعهد الجهاز بملاحقة المسؤولين عن هذا الفعل الإجرامي وتقديمهم للعدالة فور القبض عليهم”، على حد قوله.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد كشف مطلع الشهر الجاري، تفاصيل اختفاء رئيس ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية “رضا افريطيس”، في طرابلس من قبل مجموعة مسلحة مجهولة.

وأكد المصدر، في تصريح صحفي، أن “افريطيس اختفى أثناء عودته من العمل برفقة زميله محمد المغربي وقبل وصولهما مكان إقامتهما في فندق المهاري”.

وأردف المصدر، أن ” افريطيس كان قد وصل إلى طرابلس قادما من بنغازي رفقة نائب رئيس الحكومة حسين القطراني وأقاموا بفندق المهاري”.