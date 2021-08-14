” الأورومتوسطي”: احتجاز 800 سوري في ليبيا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الحكومة الليبية إلى فتح تحقيق عاجل في ظروف احتجاز نحو 800 شاب سوري، قالت إن قوات حرس السواحل الليبي قبضت عليهم خلال محاولاتهم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وطالبت المنظمة، في بيان، ووقف جميع الممارسات التعسفية وغير القانونية بحقهم، داعية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ومفوضية حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإنهاء معاناتهم.

ووفق المنظمة، ومقرّها جنيف، فإنّ حرس السواحل اقتاد هؤلاء الموقوفين إلى أربعة مراكز إيواء في الزاوية، وأبو سليم، وعين زارة، وغوط الشعال.

ونقل «الأورومتوسطي» إفادات من أقارب المهاجرين تشير إلى أنّهم يعيشون ظروفًا إنسانية سيئة، ويتعرّضون لانتهاكات تمسّ سلامتهم وكرامتهم.

واتهم المهاجرون المشرفين على المراكز بعدم توفير طعام مناسب سواء من حيث الكمية أو الجودة، إضافة إلى توفير مياه غير صالحة للشرب ولمرتين يوميا فقط، مضيفا، أن عليهم دفع مبالغ مالية تصل إلى أكثر من ألف دولار لقاء إطلاقهم عبر سماسرة.

ووفق معلومات جمعها المرصد الأورومتوسطي، ينحدر غالب السوريين الذين يصلون الأراضي الليبية لغرض الهجرة إلى أوروبا من محافظة درعا جنوبي البلاد، إذ يحاول الشبان الهرب من الظروف المعيشية الصعبة نتيجة النزاع هناك، والإجراءات التي تفرضها القوات الحكومية، وأبرزها التجنيد الإجباري.

وقال الباحث القانوني في المرصد يوسف سالم، إن الحكومة الليبية يقع على عاتقها إعمال القواعد المحلية والدولية ذات العلاقة في معاملة المهاجرين، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها بالخصوص.

وطالب “الأورومتوسطي” البعثة الأممية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بإجراء زيارات ميدانية للسجون ومراكز الإيواء، والاطلاع على ظروف الاحتجاز، وتقديم تقارير موثّقة لأجهزة الأمم المتحدة المعنية لاتخاذ الإجراءات الممكنة للحد من انتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا.