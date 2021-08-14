عضو ملتقى الحوار حسين الأنصاري يدعو فزان للخروج في مظاهرات لفشل المنفي والدبيبة في إدارة الدولة

دعا عضو ملتقى الحوار السياسي حسين الأنصاري، اليوم السبت، إقليم فزان للخروج في مظاهرات لفشل قائمة المنفي والدبيبة في إدارة الدولة.

الأنصاري، وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، قال: “مظاهرات اليوم السبت في ساحات عدة مدن ليبية في كل من أوباري وسبها وغات وطرابلس ومدن الشرق الليبي وأوروبا والولايات المتحدة، لنقول معا وبصوت واحد كفى ظلما، وكفى إقصاء، وكفي عنصرية، وكفي تمييز”.

وتابع: “احتجاجا على تجاهل السلطة التنفيذية الرئاسي، والحكومة، لأوضاع المواطنين الليبيين من أصحاب الأرقام الادارية بعد أن طالت معاناتهم بسبب عدم تحمل السلطة التنفيذية لمسئوليتها رغم تعهدهم بإحترام خارطة الطريق والقوانين الليبية التي توافقت على معالجة أوضاعهم في أسرع وقت ممكن وانهاء التمييز بين المواطنين الليبيين واحترام حقوق الانسان”.

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