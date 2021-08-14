الخارجية الروسية: موسكو تؤكد موقفها من ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا يوم 24 ديسمبر

أكدت وزارة الخارجية الروسية، مُجددًا، على موقفها من ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر المقبل، وفقًا لقرارات مجلس الأمن.

جاء ذلك، عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ورئيس تكتل “إحياء ليبيا” عارف علي النايض، وفقًا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحسب البيان، أكدت الخدمة الدبلوماسية في وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تُجدد موقفها من ضرورة إجراء انتخابات عامة في ليبيا في ديسمبر المقبل وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ووفق البيان أيضًا، أجرى الطرفان خلال المحادثة تبادلاً شاملاً للآراء حول الوضع في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة في البلاد.

وجاء في البيان، تأكيد الجانب الروسي على موقفه المبدئي، بشأن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل وفقًا لقراري مجلس الأمن 2510 و 2570.

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