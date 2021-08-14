“مؤسسة إخوانية” تطلب من الليبيين معلومات عن عناصر الأمن والعسكريين في عهد القذافي والعاملين حالياً

دعت مايسمى “مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان” التابعة لتنظيم الإخوان المواطنين الليبيين إلى تزويدها بمعلومات عن عناصر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية التي كانت تعمل في عهد النظام السابق، والتحقت بـ ” عملية الكرامة” أو أي من مؤسسات الدولة في الغرب أو الشرق أو الجنوب.

وعممت هذه المؤسسة التي يترأسها القيادي في جماعة الإخوان عمادالدين زهري المنتصر منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “طلب تزويد معلومات” ادّعت فيه أنها تستعد حاليا لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية دولية ضد عناصر أمنية واستخباراتية من النظام السابق ارتكبت جرائم قبل وبعد ” ثورة فبراير”.

وأكدت مؤسسة الإخواني زهري في طلبها على ضرورة تزويدها بالأسماء كاملة، وصفاتهم قبل وبعد فبراير 2011، مشددة بالخصوص على طلب أسماء عناصر في جهاز الأمن الخارجي أو اللجان الثورية مشتبه في تورطها بجرائم ضد مواطنين أوروبيين أو أمريكيين ولاتزال تمارس عملها الأمني أو السياسي بغض النظر عن الجهة الموظفة لها، وفقاً لنص تعميم “مؤسسة زهري الإخوانية”.