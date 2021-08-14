طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 14 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 14 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تميل درجات الحرارة للأعتدال على اغلب مناطق ليبيا ، مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على سرت.

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 33) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (35- 38) مْ على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الخليج والجبل الاخضر.

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة على اغلب المناطق الساحلية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 33) مْ وتكون على مناطق جالو والجغبوب ما بين (37-39) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 42) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:53).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:30).

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