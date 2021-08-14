البشتي: الحكومة تتعامل معنا في ملف الخدمات بإهمال ولا مبالاة

انتقد عبد العظيم البشتي، المحلل السياسي الليبي، أداء حكومة عبد الحميد الدبيبة في ملف الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء.

كتب البشتي، على حسابه بموقع فيسبوك قائلًا: “مؤسف ومؤلم بل وقبيح أن مسئولينا الذين همهم الوحيد هو كم يمكنهم أن يسرقوا من أموال خزينة الدولة أي أموالنا، يتعاملوا معنا بلا مبالاة وإهمال غريب حسب المثل القائل : القافلة تسير وال……. ……. ؟؟!!”.

وتابع البشتي متسائلاً: “ألا يمكنهم أن يقدموا لنا بعض الخدمات وخاصة الكهرباء التي لم تنقطع علينا منذ ستينيات القرن الماضي، ومع ذلك يسرقوا؟!” وفق تعبيره.