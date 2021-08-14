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البشتي: الحكومة تتعامل معنا في ملف الخدمات بإهمال ولا مبالاة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد عبد العظيم البشتي، المحلل السياسي الليبي، أداء حكومة عبد الحميد الدبيبة في ملف الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء.

كتب البشتي، على حسابه بموقع فيسبوك قائلًا: “مؤسف ومؤلم بل وقبيح أن مسئولينا الذين همهم الوحيد هو كم يمكنهم أن يسرقوا من أموال خزينة الدولة أي أموالنا، يتعاملوا معنا بلا مبالاة وإهمال غريب حسب المثل القائل : القافلة تسير وال……. ……. ؟؟!!”.

وتابع البشتي متسائلاً: “ألا يمكنهم أن يقدموا لنا بعض الخدمات وخاصة الكهرباء التي لم تنقطع علينا منذ ستينيات القرن الماضي، ومع ذلك يسرقوا؟!” وفق تعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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