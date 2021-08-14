العكاري: تغذية حسابات المصارف بـ10 مليارات دينار

أعلن عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي مصباح العكاري «تغذية حسابات المصارف التجارية الخميس بقيمة 10 مليار دينار تمثل نقل جزء من أرصدتها لدي المصرف المركزي بنغازي».

وفي منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اعتبر العكاري أن هذه «خطوة اولي في اتجاه إنهاء الأزمة بشكل جذري ونهائي».

وأشار إلى أن «المصارف التجارية اصبحت الآن لها القدرة علي تلبية طلبات زبائنها من العملات الاجنبية والسيولة وقبول صكوك المقاصة»، داعيا إلى التوجه «لاستخدام أدوات الدفع الإلكتروني».

والخميس الماضي، انتقد بيان حمل توقيع «مصرف ليبيا المركزي الإدارة العامة بنغازي» تخصيص مبالغ «زهيدة» كسيولة نقدية للمصارف التجارية في المنطقة الشرقية، داعيًا إلى عدم الرجوع إلى «سياسة الخمسينيات»، كما طالبت «المصرف المركزي طرابلس» بتشكيل فرق عمل لإعادة توحيد المصرف المركزي.

وعقَّب البيان على ما نشرته وسائل إعلام بخصوص وصول شحنة سيولة من مصرف ليبيا المركزي بقيمة 70 مليون دينار للمصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، بواقع 50 مليونًا للمصرف التجاري الوطني و20 مليونًا لمصرف الوحدة.

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