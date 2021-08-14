بليحق: البرلمان يعقد جلسة يوم الاثنين القادم

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب في ليبيا عبدالله بليحق أن المجلس سيعقد جلسة رسمية يوم الإثنين القادم بمقر المجلس في مدينة طبرق.

واكد بليحق بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن مجلس النواب سيستكمل مناقشة بنود جدول الأعمال المتواصل منذ عدة جلسات والمُعلن سلفاً.

وكان مكجلس النواب ناقش في جلسة 3 أغسطس الماضي مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي وأكد مجلس النواب أنه تلقى اليوم من الحكومة مشروع قانون الميزانية بعد تعديله والذي قدر بـ ( 111,273,260,670 ) دينار ليبي إلا أن المجلس لم يناقش مشروع قانون الميزانية في ذلك اليوم