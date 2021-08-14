المبعوث الأمريكي إلى ليبيا يبحث في أنقرة دعم الانتخابات

زار المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أنقرة لإجراء مشاورات مثمرة مع كبار المسؤولين الأتراك تعزيزا للجهود الأمريكية من أجل دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في ديسمبر.

وأكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن رحة السفر ركزت على الضرورة الملحة لوضع الأساس الدستوري والإطار القانوني اللازمين للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وشددت الولايات المتحدة على دعم حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة وخالية من الضغوط الخارجية داعية الشخصيات الرئيسية لاستخدام تأثيرها في هذه المرحلة الحرجة لفعل ما هو أفضل لجميع الليبيين.