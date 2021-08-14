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“دغيم” يستعرض مع “نورلاند” خُطّته البديلة للتسوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرح النائب بمجلس النواب الليبي، زياد دغيم، ما أسماه “خطةً بديلةً” في حالة تعثّر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، أواخر العام الجاري.

المبادرة، التي لم يعلن “دغيم” عن تفاصيلها؛ استعرضها مع المبعوث الأمريكي، ريتشارد نورلاند، بالقاهرة، وقال إنها تقود إلى تسويةٍ جديدةٍ حقيقيةٍ، وخارطة طريق مكملة، وحكومة ائتلافية، ضمن آجال المرحلة التمهيدية المحدّدة بخارطة الطريق نصًا.

يُذكر أن “نورلاند” أكد مرارًا على الموقف الأمريكي الداعم لانتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها، دون تدخل خارجي أو ضغوط محلية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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