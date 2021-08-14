وزارة العدل: ترحيل 84 وافد من المحكومين المفرج عنهم

أعلنت وزارة العدل ترحيل (84) نزيلا ونزيلة وافدين صحبة أطفالهن من المحكومين المفرج عنهم بمؤسسات الاصلاح والتأهيل عين زارة الرئيسي والنساء عبر مطار امعيتقية الدولي، وهم من الجنسية النيجيرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل في ليبيا أنه تولى عملية الترحيل الفريق المكلف بمتابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام إجراءات الإبعاد لمن تقرر الإفراج عنه بحكم قضائي سواء من المهاجرين غير الشرعيين أو المحكومين في قضايا جنائية.

وحضر مراسم الترحيل السفير النيجيري المعتمد لدى ليبيا وعدد من أعضاء السفارة، وفريق عمل إجراءات الإبعاد رفقة عناصر الحراسة الأمنية التابعين لإدارة العمليات والأمن القضائي

وأشاد السفير النيجيري بالدعم اللامحدود للوصول لهذا اليوم الذي تم فيه تسليم رعايهم المحكومين وهم بكامل صحتهم مع أطفالهم، مثمنا الجهود والتسهيلات التي قامت بها وزارة العدل بتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية طيلة وجودهم بمقر المؤسسات الاصلاحية الليبية .