التعرف على جثة المغدورة زهرة العبدلي في “مقابر ترهونة”

كشفت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان أنه تم التعرف على جثمان المغدورة زهرة سالم معتوق العبدلي.

وقالت المنظمة إن مأساة الضحية المغدورة بدأت في حرب طرابلس، مشيرة إلى أن الضحية من سكان العاصمة، وتحديدًا منطقة المشروع الهضبة هي وزوجها.

وتشير رواية المنظمة إلى أنه وفي بداية حرب طرابلس، هاجم مسلحون من الكانيات منطقة الخلاطات، وبعد اشتداد المواجهات؛ هرع المدنيون نازحين من منازلهم، و قُبض في ذلك اليوم على زوج زهرة وجارتها وبنت جارتها بحجة إعطاء معلومات وإحداثيات لمجموعات مسلحة في طرابلس.

وفي يونيو 2019؛ استخدم أحد عناصر الكانيات هاتف زوجها واتصل بالمغدورة، طالبًا منها القدوم لزيارة زوجها، ومنذ خروجها لزيارة زوجها فُقد الاتصال بها إلى أن عُثر عليها في المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، وتم تحديد هويتها بعد استكمال عمل الطب الشرعي ومطابقة البيانات الطبية وتحاليل DNA

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية