أبو جناح: سأحرص شخصياً على وضع حلول عاجلة لجميع المشاكل الصحية والخدمية في غريان

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح اليوم السبت 14-8-2021 رفقة وزير الصحة علي الزناتي زيارة إلى مستشفى غريان العام ،للإطلاع على سير العمل داخله، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في ظل جائحة كورونا.

تفقد النائب والوزير أروقة المستشفى، حيث التقى بعدد من الاطقم الطبيّة والطبيّة المساعدة، فيه ومركز العزل ،ومصنع الاكسجين وقدرته على توفير مايكفي من الأكسجين بالمستشفي، ومدى الإستفادة منه لمعالجة مشاكل الأكسجين بالمدن والمناطق المجاورة بشكل عام. كما تفقد الوضع المتهالك والمدمر للمستشفى، والذي يحتاج إلى صيانة متكاملة.

استمع نائب الحكومة مطالب وإحتياجات الأطقم الطبية والطبية المساعدة لإداء الخدمات الطبية على أكمل وجه ، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبلهم في ظل الظروف الحالية.

وفي السياق تم وضع بعض الملاحظات الكثيرة بخصوص الصيانة والتجهيز، وإمكانية توفير الإحتياجات في أسرع وقت للتخفيف من معاناة المواطنين، مشدداً على ضرورة توفير الاحتياجات لما لها أهمية فى تقديم الرعاية الصحية للمدينة.

من جانبه أكد رمضان أبوجناح بأنه سيقف شخصيًا على إتمام كافة الإجراءات ووضع حلول عاجلة لجميع المشاكل الصحية والخدمية بالمدينة، لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تأتى هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها السيد نائب رئيس الحكومة لتفقد العديد من المرافق الطبية والخدمية والوقوف على احتياجاتها، ومتابعة سير العملية الصحية بها.