فنوش من باريس: نحن في حرب مع “الشلتتة”

قال عبد الحكيم فنوش، المحلل السياسي الليبي المقيم في باريس، تعليقا على وعود عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في اليوم العالمي للشباب: “قد نرمم المباني لكن كيف لنا أن نرمم منظومة القيم التي تنهار، الشلتت يتسيدون لا على صعيد الانتهاكات اليومية ممن يصبغون الشوارع بقبحهم و لغتهم الوقحة الخالية من أي تهذيب و اعتداءاتهم وانتهاكهم للقوانين دون اعتبار للحياة العامة”.

أضاف على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “لكن هناك شلتت السلطة و أصحاب الثروات المشبوهة.. شلتت حملة السلاح و سلطانهم، الذين سيفرضون حالة اقتصادية و اجتماعية منتجة من مرجعياتهم المضروبة، فهؤلاء سيخلقون فهمهم الخاص للحياة، ثقافتهم الخاصة و سيكونون مؤثرين في السياسة و في صناعة أي سلطة قادمة”.

واختتم فنوش قائلا: “لذا وجب علينا رفع شعار لا لشلتت المصير لا لثقافة الشلتتة يجب الحث على صبغ الواقع بالجمال الإنساني حتى لا يتشوه كل شيء، علينا بتكريم أصحاب المبادئ و القيم .. أصحاب المبادرات الإنسانية .. أصحاب المواقف الوطنية الشريفة .. أصحاب الفن و الأدب و صناع الجمال .. نحن في حرب مع الشلتتة” وفق قوله.