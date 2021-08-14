آمر محور الزطارنة في “بركان الغضب” يؤكد أهمية متابعة عمل السفارات الليبية بالخارج وتوجيهها

ليبيا – ترأس آمر محور الزطارنة بصفوف مسلحي “بركان الغضب” ووكيل وزارة خارجية حكومة الوحدة محمد خليل عيسى الاجتماع الدوري السابع لمديري الإدارات السياسية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الإجراءات التي من شأنها معالجة أي عراقيل أو عوائق تحول دون تحقيق أداء أفضل لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبما يفضي إلى تنفيذ سياسة خارجية أكثر حضور وفعالية.