علي أوحيدة: الدبيبة يضحك عمدا على المواطنين

اتهم الصحفي الليبي المقيم في بلجيكا علي أوحيدة، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالاستخفاف بالشعب الليبي وتعامله مع مهمته مثل ما يتعامل مع “ورقة يانصيب».

وقال”أوحيدة”، في تدوينة له عبر تويتر، إنه “على قناعة تامة أن الدبيبة يضحك عمدا على المواطنين وعلى دراية تامة بما يفعل بشكل مبيت لانه يتعامل مع مهمته على كونه كسب “ورقة يانصيب”.

وأضاف “أن الشعب الذي أمامه يمكنه أن ترضيه بالعلف، وهو وجوقته ميتين بالضحك، والشعب هايج قدامهم”، حسبما قال ووصف.

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