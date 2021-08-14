صحيفة سودانية: ليبيا دولة غير مستقرة وفتح التجارة الحدودية معها يسبب مشاكل أمنية

قال الإعلامي السوداني جعفر النجيب إن تنشيط التجارة الحدودية وفتح الحدود مع ليبيا تترتب عليها مشاكل تتعلق بالأمن القومي لأنها تشهد كثيرا من التجاذبات الأمنية.

وأضاف «النحيب» في تقرير نشرته صحيفة «السوداني» حول مخاطر التجارة الحدودية، «أن ليبيا دولة غير مستقرة لا أمنيا ولا سياسيا ولا اقتصاديا وما يترتب عليها يترتب علي إفريقيا الوسطى بينما دولة تشاد في مرحلة مخاض جديد بجانب خطورة الحركة الإجتماعية لجماعة بوكو حرام التي تنشط في الحدود هنا وهناك».

وتابع، «أن زيادة حجم الصادر السوداني ينعش الخزانة الاتحادية بجانب دخول منتوجات صناعية من الجوار والوقود الذي كان ياتي من ليبيا ويحل مشكلة الوقود في إقليم دارفور قبل الوقود الذي كان يصل من الخرطوم ضاربا المثل بمجموعة من الصناعات التشادية التي وجدت رواجا في أسواق إقليم دارفور بل تفوقت علي المنتج المحلي في الاقليم مثل الصابون التشادي والفول التشادي وعدد من منتجات دول الجوار».