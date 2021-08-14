خلال زيارته لتركيا.. نورلاند: ندعم حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية

يبيا – زار المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أنقرة يومي 12 و 13 أغسطس لإجراء مشاورات مثمرة مع كبار المسؤولين الأتراك تعزيزا للجهود الأمريكية من أجل دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في ديسمبر.

السفارة الأمريكية وفي سلسلة تغريدات لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” قالت :ركزت رحلة السفير على الضرورة الملحة لوضع الأساس الدستوري والإطار القانوني اللازمين للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة تدعم حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة وخالية من الضغوط الخارجية وتدعو الشخصيات الرئيسية لاستخدام تأثيرها في هذه المرحلة الحرجة لفعل ما هو أفضل لجميع الليبيين.

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