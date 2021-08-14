نشرة الصيد البحري على سواحل البلاد (السبت 14 أغسطس 2021)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل اليوم إلى 2.75 متر على ساحل شحات.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

•الرؤيـة جيدة.

•البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل سرت يوم غد.

•السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل سرت مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة.

•الريياح شمالية شرقية وتكون متغيرة الاتجاه غدا على ساحل الخمس و مصراتة و بحري اليوم على ساحل سرت سرعتها بين 5 و15 عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 متر، يصل غدا إلى 1.50 متر على ساحل سرت.

•درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

•الرؤية جيدة.

•البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا مساء اليوم على ساحل شحات.

•السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال هطول أمطار خفيفة على ساحل الخليج.

•الرياح بحرية إلى شمالية غربية اليوم على ساحل الخليج ودرنة و شمالية شرقية على باقي السواحل سرعتها بين 05 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من البريقة الى شحات.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00–2.25) متر يصل مساء اليوم إلى (2.75) متر على ساحل شحات.

•درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا