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“إنفاذ القانون” تُقفل 40 مجمعًا مخالفًا على منظومة النهر

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت قوة إنفاذ القانون بطرابلس نجاحها في إقفال 40 مجمع مياه مخالفًا على منظومة النهر الصناعي، عن طريق التوصيلات العشوائية من قبل بعض المخالفين ببني وليد.

الحملة، التي نُفذت بالتعاون مع الشرطة الزراعية؛ جاءت تنفيذًا لتعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز نهر الصناعي، حيث استهدفت في مرحلتها الأولى المنطقة الممتدة من الهيرة وحتى ترهونة، وفي مرحلتها الثانية منطقة بني وليد.

يُذكر أن التوصيلات غير الشرعية، التي تستخدم في الزراعة والري على طول مسار خط النقل؛ أدت إلى تذبذب تدفق المياه إلى العاصمة طرابلس والمدن الأخرى.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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