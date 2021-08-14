“إنفاذ القانون” تُقفل 40 مجمعًا مخالفًا على منظومة النهر

أعلنت قوة إنفاذ القانون بطرابلس نجاحها في إقفال 40 مجمع مياه مخالفًا على منظومة النهر الصناعي، عن طريق التوصيلات العشوائية من قبل بعض المخالفين ببني وليد.

الحملة، التي نُفذت بالتعاون مع الشرطة الزراعية؛ جاءت تنفيذًا لتعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز نهر الصناعي، حيث استهدفت في مرحلتها الأولى المنطقة الممتدة من الهيرة وحتى ترهونة، وفي مرحلتها الثانية منطقة بني وليد.

يُذكر أن التوصيلات غير الشرعية، التي تستخدم في الزراعة والري على طول مسار خط النقل؛ أدت إلى تذبذب تدفق المياه إلى العاصمة طرابلس والمدن الأخرى.

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