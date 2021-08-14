عقب الانتقادات اللاذعة لتنظيمه احتفالية الخمس.. الدبيبة يرفع حظر التجول

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبية، الجمعة، تعليماته لوزيري الداخلية والحكم المحلي، بالعمل على رفع الحظر الجزئي للتجول المفروض في البلاد، إبتداءً من اليوم السبت.

قرار الدبيبة يأتي عقب انتقاد رواد شبكات التواصل الاجتماعي، بشكل ساخر ولاذع، الحكومة لتنظيمها احتفالية، بمسرح لبدة الأثري بمدينة الخمس، بمناسبة اليوم الدولي للشباب، في ظل القيود التي فرضتها “الحكومة نفسها” على التجول والتجمعات لمواجهة تفشي فيروس كورونا في غرب البلاد.

وطالب الدبيبة الوزيرين، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ضوابط الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذه التعليمات، بناءً على توصيات وزير الصحة بشأن رفع الحظر نظرًا لمؤشرات استقرار الوضع الوبائي.