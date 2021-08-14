البيوضي: لنذهب لصناديق الانتخابات ونتحمل مسؤولية اختياراتنا بدل سياسة الأمر الواقع

ليبيا – تساءل الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي قائلاً:”هل سيرفع الحجر عن الطلبة ليعودوا لمقاعد الدراسة (الموقوفة حتى 19 اغسطس) وما نتائج تحقيقات لاعبي الكرة المصغرة وهل تم تمديد المهلة لوئام أم أن المليار تبخرت وكفى وأشياء أخرى؟”.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه عندما قررت الحكومة ان تسقط شعبيا ( فعلت ذلك بنجاح ) فالتخبط في القرارات والعشوائية شيء منها يستمر ولا يتوقف.

وأضاف”أنقذونا ولنذهب لصناديق الانتخابات ونتحمل مسؤولية اختياراتنا بدل سياسة الصفقات والأمر الواقع”.

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