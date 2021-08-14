معلومات “مزعجة” عن متوسط ثروة الليبي في 2021

صُنفت سويسرا أغنى دولة في العالم، وفقًا لتقرير الثروة العالمية لعام 2021 الصادر عن Credit Suisse، حيث تصل متوسط ثروة الشخص في سويسرا إلى 674 ألف دولار أمريكي.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني، حيث تبلغ ثروة الفرد 505 آلاف و420 دولارًا تقريبًا، أي أقل من سويسرا بـ 168 ألف و500 دولار.

وصنّف التقرير ليبيا من الدول الفقيرة، حيث يبلغ متوسط ثروة الفرد البالغ في البلاد 17 ألفًا و198 دولارًا أمريكيًا.

وفي عام 2000؛ كانت تقدر ثروة الفرد في ليبيا بـ 11 ألفًا و 649 دولارًا، بينما بلغت ثروة البلاد كاملة 67 مليار دولار في نهاية عام 2020، وهي تمثل 0,02% من ثروة العالم أجمع والتي تبلغ 418 مليار دولار مع نهاية عام 2020.

وفي الدول المجاورة لليبيا؛ تبلغ ثروة الشخص المصري البالغ 19 ألف دولار تقريبًا، أما المغرب فتبلغ 13 ألفًا، والجزائر 9 آلاف دولار تقريبًا، وتونس 17 ألفًا و550 دولارًا.

وعلى مستوى العالم؛ احتلت هونغ كونغ المركز الثالث خلف سويسرا وأمريكا بثروة للفرد الواحد بلغت 503 آلاف دولار، ثم أستراليا 483 ألفًا، وفي المركز الخامس هولندا بثروة 377 ألف دولار للفرد البالغ.

وكشف التقرير أن هناك 56 مليون شخص يحملون لقب مليونير في العالم، بينما كان المتوسط لثروة الشخص البالغ في العالم 79 ألف دولار تقريبًا.

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