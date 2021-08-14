الفارسي: اعدوا العدة للانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة في 24 ديسمبر

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي إن هناك حكومات تشعر بأنها تمنح الشعوب من جيوبها، وتهبهم من إرث أجدادها، وشعوب تبدي البهجة والامتنان لهذه الوعود وتصفق وتهتف لها حتى وابسط حقوقها مهدورة.

الفارسي أضافت في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”علاقة جدلية لاتقيم دولة ولا تصنع استقراراً وأوهام لطالما ذهبت نثراً مع الريح كهرباء وسيولة وسلامة، هذه اولويات المرحلة”.

وتابعت”أي قروض لم تمنح حتى لمن دمرت الحرب بيوتهم ومازلوا ينزفون؟؟ اتقوا الله واعدوا العدة للانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة في 24 ديسمبر”.

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