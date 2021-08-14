عقيلة صالح: لدينا مبادرة جاهزة للحل السياسي

انتقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تصريحات وزير الدفاع التركي، التي قال فيها إن الجيش التركي في ليبيا ليس جيشًا أجنبيًا، متهمًا تركيا بخلط الأوراق، في محاولة للحصول على مكاسب، ومشيرًا إلى أن الاتفاقية التي أبرمتها حكومة السراج مع تركيا لن ينهيها إلا الرئيس الجديد المنتخب.

صالح؛ كشف في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”، عن مبادرة جاهزة، سيتم طرحها في حال فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر، وتحمل في طياتها تصورًا لتوحيد مؤسسات الدولة، مؤكدًا على نيته التدخل في حال ما إذا عجزت الحكومة عجزًا كاملاً عن أداء مهامها، حيث سيتدخل بحسب وصفه، “لإصلاح ما تم من خطأ”.

وأضاف صالح أن المسؤول عن عدم التوصل إلى قاعدة دستورية موحدة لإجراء الانتخابات، هم الذين لا يريدون وصول ليبيا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر القادم، منوهًا إلى أن مجلس النواب سيتولّى إصدار قانون انتخابات الرئيس ومجلس النواب في الأيام القليلة القادمة دون مشاركة من أحد، رافضًا بذلك تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، حول مشاركة مجلس الدولة في إصدار القوانين.

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