ليبيا الان

تواصل أعمال التوسعة و رصف الطرق ببلدية بنغازي

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 14 أغسطس 2021 (وال) _ قامت بلدية بنغازي بأعمال التوسعه وإزالة الطبقة المُتاهلكة، وإعادة الرصف للمسار الأول لإزدواج الطريق الدائري الرابع القاطع، المُمتد من شارع سوريا بإتجاه شارع فلسطين مُروراً بحي شبنه والمحيشي .

وبحسب مكتب الإعلام بالبلدية، فقد قامت البلدية في السابق بتنفيذ إزدواج الطريق الرابع من تقاطعه مع طريق العروبة “جزيرة سوق السيارات ” إلى طريق العروبة “طريق طرابلس مُفترق جامعة بنغازي “، وذلك بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية. (وال _ بنغازي)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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