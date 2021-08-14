الشيباني: سماح البعثة بفتح خارطة الطريق يهدد مشروعية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن الجميع اعتقد بأن خارطة الطريق التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي تونس- جنيف محصنة ولايجوز تعديلها بالاضافة او الحذف ولامجال للمقترحات الخبيثة التي لن تنتهي.

الشيباني أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه بعد ان تواطأت البعثة بالموافقة على فتح الباب للمقترحات ولم تذهب للتصويت على الخارطة مباشرة بكل حزم وتم تشكيل مايسمى بلجنة التوافقات تم التأكد بما لايدع مجالاً للشك ان هناك “امر دبر بليل” وان طريق الخروج من المأزق مسدود.

وأضاف:” مما يهدد مشروعية كل ما نتج عن برلمان ستيفاني بما فيها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ، خاصة وانه لم يتم تضمين المخرجات بالاعلان الدستوري”.

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