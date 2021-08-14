مسؤول أمريكي لـ الكوني: ندعم الشعب الليبي في سعيه نحو انتخابات حرة ونزيهة

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني في اتصال هاتفي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود بحثا العلاقات الليبية الأمريكية، والموقف الأمريكي إزاء ملفات الأمن والاستقرار والاستحقاق الانتخابي وتوحيد المؤسسة العسكرية، والمصالحة الوطنية.

المسؤول الأمريكي تقدم خلال الاتصال الهاتفي، وفقاً لتغريدة نشرتها السفارة على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، بالشكر للكوني على جهوده في المصالحة وتعزيز السلام في الجنوب.

وأكد على دعم الولايات المتحدة للشعب الليبي في سعيه نحو انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021.