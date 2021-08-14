الدعم المركزي طرابلس يلقي القبض على شخصين بحوزتهم أسلحة نارية

طرابلس 14 أغسطس 2021 (وال) _ تمكنت دوريات أمنية تابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، من ضبط شخصين على متن مركبة آلية نوع هونداي أفانتي اللوان ذهبي وبحوزتهم أسلحة نارية بمنطقة العبابسة.

وبحسب إدارة الإعلام للدعم المركزي طرابلس، فقد تم التحقيق معهما وإعترافا بقيامهما بسرقة مركبة آلية نوع هونداي من أحد المواطنين، بقوة السلاح في منطقة الباعيش.

وتابعت الإدارة، تبين أيضاً بأنهما مطلوبين لمركز شرطة الفرناج على ذمة قضيتين سرقة بالإكراه والسطو المسلح على المواطنين.

وأشارت إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما و إحالتهما إلى جهات الإختصاص. (وال _ طرابلس) ه ع

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