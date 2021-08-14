ضبط 18 متورطا في توصيلات مياه غير شرعية في بني وليد

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 283 توصيلة غير شرعية على مسار النهر الصناعي في بني وليد خلال أسبوع، مشيرة أنها ألقت القبض على 18 شخصا متورطين في تركيب التوصيلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي بيان لها قالت وزارة الداخلية، أن ذلك يأتي ضمن الحملة التي ينفذها فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة جهاز الشرطة الزراعية، وبالتنسيق مع جهاز النهر الصناعي؛ لضبط ومنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الممتدة من منطقة الهيرة إلى داخل الحدود الإدارية لمدينة بني وليد، تنفيذًا لتعليمات النائب العام.

وسبق أن نوهت الوزارة إلى استمرار الحملة، ومتابعتها جميع الإجراءات التي اتُخذت في السابق لضمان عدم رجوع تلك التوصيلات من قبل بعض المخالفين.