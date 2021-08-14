أبوجناح والزناتي يقفان على القدرة الإنتاجية لمصنع الأكسجين في مستشفى غريان العام

أخبار ليبيا 24

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبوجناح، ووزير الصحة، علي الزناتي، اليوم السبت، زيارة إلى مستشفى غريان العام؛ وذلك للاطلاع على سير العمل داخل المستشفى ومستوى الخدمات الطبية المقدمة في ظل جائحة كورونا.

وتم خلال الزيارة تفقد أروقة المستشفى، ومركز العزل ومصنع الأكسجين وقدرته على توفير ما يكفي من الأكسجين الطبي للمستشفى ومدى الاستفادة منه في معالجة مشاكل الأكسجين بالمدن والمناطق المجاورة.

كما تم خلال الزيارة تفقد الوضع المتهالك للمستشفى والذي يحتاج إلى صيانة متكاملة.

واستمع أبوجناح إلى مطالب واحتياجات الأطقم الطبية والطبية المساعدة لإداء الخدمات الطبية على أكمل وجه، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبلهم في ظل الظروف الحالية.

وفي السياق تم وضع بعض الملاحظات بخصوص الصيانة والتجهيز، وإمكانية توفير الاحتياجات في أسرع وقت للتخفيف من معاناة المواطنين، مشدداً على ضرورة توفير الاحتياجات لما لها من أهمية في تقديم الرعاية الصحية للمدينة.

من جانبه أكد أبوجناح بأنه سيقف على إتمام كافة الإجراءات ووضع حلول عاجلة لجميع المشاكل الصحية والخدمية بالمدينة، لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تأتى هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها نائب رئيس الحكومة لتفقد العديد من المرافق الطبية والخدمية والوقوف على احتياجاتها، ومتابعة سير العملية الصحية بها.