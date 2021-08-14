الداخلية: ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، السبت، أن الدوريات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس تمكَّنت من ضبط شخصين على متن مركبة آلية وبحوزتهما أسلحة نارية بمنطقة العبابسة.

وأشار بيان صادر عن الوزارة، بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «المتهمين اعترفا ببسرقة مركبة آلية نوع هيونداي من أحد المواطنين بقوة السلاح بمنطقة الباعيش».

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وتبين أن المتهمين مطلوبان لمركز شرطة الفرناج على ذمة قضيتين سرقة بالإكراه والسطو المسلح على المواطنين، وفق البيان، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى جهات الاختصاص.

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