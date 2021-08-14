وصول أعضاء «5+5» ووفد البعثة الأممية إلى سرت

وصل الليلة الماضية الى مدينة سرت أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وذلك لحضور الاجتماع السابع للجنة بمقرها الدائم بسرت .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن وفد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5 ) عن المنطقة الغربية ووفد البعثة الأممية وصلوا برا عبر الطريق الساحلي .

يشار إلى أن دوريات الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية رفقة دوريات إدارة حماية الشخصيات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تقوم بتأمين ومرافقة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وأعضاء من لجنة (5+5) خلال زيارتهم لمدينة سرت أمس الجمعة.

وفي السادس من أغسطس الجاري،كشف المبعوث الأميركي الخاص سفير واشنطن لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن تحقيق تقدم في المفاوضات مع تركيا بشأن «انسحاب المقاتلين السوريين»، لافتا إلى أنهم يساعدون اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في وضع رؤية لانسحاب القوات الأجنبية بالمشاركة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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